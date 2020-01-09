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Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада

09:12
  • четверг
  • 09 января 2020

Обошлось без пострадавших

Этой ночью Багдад снова подвергся ракетному обстрелу. Два реактивных снаряда упали в правительственном квартале, в так называемой "зеленой зоне". Как сообщили иракские службы безопасности, никто не пострадал. А вот насчёт предыдущей массированной атаки данные серьёзно разнятся. Тегеран заявил о гибели десятков американских военных и об окончании операции "Мученик Сулеймани". Но в Вашингтоне уверены - потерь нет. А Дональд Трамп в телеобращении к нации эту атаку вообще расценил как готовность Ирана к отступлению. И объявил о новых санкциях.

Подробности – в репортаже Сергея Псурцева

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