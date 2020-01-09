Конгресс США намерен ограничить военные полномочия Трампа

Голосование пройдет 9 января

В четверг Палата представителей США рассмотрит резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа по использованию военной силы против Ирана. Как сообщила спикер Нэнси Пелоси, конгрессмены серьезно озабочены действиями главы Белого дома против Тегерана, передает "Газета.Ru".

По ее словам, администрация должна работать вместе с Конгрессом, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. Это заявление прозвучало сразу после брифинга, который для Палаты представителей устроили высшие должностные лица.

Госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и директор ЦРУ Джина Хаспел пытались убедить конгрессменов в том, что все военные операции США на Ближнем Востоке правомерны и логичны. В итоге брифинг назвали худшим за последние несколько лет - причем не только демократы, но и республиканцы.

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