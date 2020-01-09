"Турецкий поток" запущен: что даст газопровод Европе

Это событие имеет значение для всего европейского континента

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в среду дали официальный старт работе газопровода "Турецкий поток". На церемонии, которая состоялась в Стамбуле, также присутствовали глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Российский президент назвал это событие важным для всего европейского континента, энергетическая безопасность которого будет надежно обеспечена. Владимир Путин также провел двусторонние переговоры с турецким коллегой, по итогам которых было принято совместное заявление.

Вместе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вращают газовый вентиль, давая официальный старт поставкам голубого топлива по "Турецкому потоку". Президенты жмут друг другу руки, атмосфера праздничная. Путина в зале встречали овациями, и он такой приём оценил.

"Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры – пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем и будем добиваться новых успехов", - отметил Путин.

На церемонию приезжают премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич. Страны юго-восточной Европы не меньше Турции и России заинтересованы в проекте. Две трубы "Турецкого потока" общей мощностью более 31 миллиарда кубометров газа в год проложили по дну Черного моря до города Кыйыкёй. Половина этих объемов предназначена для Турции, а остальное пойдёт в Европу - Болгарию, Сербию, Венгрию. Строительство инфраструктуры в европейских странах планируется завершить через несколько месяцев. Поставки российского газа в Турцию уже начались.

"Турецкий поток" - сложнейший инфраструктурный проект, который удалось реализовать всего за три года. Был даже установлен мировой рекорд по скорости укладки морских газопроводов - более шести километров в сутки. На некоторых участках трубы уложены на глубине в две тысячи метров. Строителями проделана тяжелая и качественная работа, но чего стоит накал политический. На Турцию давили, пытаясь помешать развитию российского экспортного потенциала. Но Анкара в очередной раз показала, что, как и Москва, знает цену своей независимости.

С президентом Турции Владимир Путин провел интенсивные переговоры, которые вышли далеко за пределы двусторонних отношений. Ближний восток снова закипает после провокации Вашингтона. 3 января убит иранский генерал, в ответ уже последовали ракетные удары по двум американским базам в Ираке. По итогам переговоров лидеры России и Турции выступили с совместным заявлением, его текст опубликован на сайте Кремля. Действия США они назвали "актом, подрывающим безопасность и стабильность в регионе", ответ иранской стороны также "не способствует поиску решений сложных проблем". Как дал понять глава российского МИД Сергей Лавров, Москва и Анкара призывают решать конфликт, проявляя здравый смысл и методы дипломатии.

С большой обеспокоенностью лидеры России и Турции следят за боевыми действиями в Ливии, вокруг столицы Триполи. Президенты призвали противоборствующие стороны прекратить огонь с ноля часов 12 января и незамедлительно сесть за стол переговоров. Ровно также нестабильность удалось ликвидировать в Сирии и теперь там настало время политического урегулирования, пусть и долговременного. Турция и Россия пообещали этому процессу содействовать.

Пётр Вершинин, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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