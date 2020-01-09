Годовалая дочь Нюши Симба запела

Малышка продолжает умилять фанатов звездной мамы

Нюша на своей странице в Instagram поделилась очередным забавным видео с дочкой Симбой. Малышка продолжает умилять фанатов звездной мамы.

На кадрах девочка сидит за столиком для кормления, но, когда ей предлагают печенье, Симба отворачивается и начинает напевать песенку. "Угадайте, до обеда или после мы поём", - подписала видео Нюша.

Поклонники пришли в восторг от кадров с малышкой Симбой. Народ счел, что судьба девочки решена – она станет певицей, как мама.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году. 6 ноября 2018 года в Майами певица родила дочь. До 22 декабря 2019 года никто не знал, как зовут малышку и как она выглядит.

Когда же артистка рассекретила свою девочку, многие фанаты предположили, что Симба - это необычное сокращение от Серафимы, однако Нюша пояснила, что в действительности назвала дочку в честь персонажа мультфильма "Король лев".

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