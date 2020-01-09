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Стала известна реакция Елизаветы II на отречение Гарри от королевской семьи

08:35
  • четверг
  • 09 января 2020

Ответ был ожидаемо резким

Решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи очень разочаровало Ее Величество. Особенно расстроил королеву Елизавету II тот факт, что ее внук не обговорил это предварительно  ни с ней, ни со своим отцом, принцем Чарльзом.
Елизавета II выделила сына Меган Маркл среди своих правнуков

Принц Гарри и Меган Маркл ранее заявили: после долгих месяцев размышлений и дискуссий они решили "перестать исполнять обязанности "старших" членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми". Герцог и герцогиня Сассекские намерены создать свою благотворительную организацию, при этом продолжая выполнять некоторые королевские обязанности. Принц Гарри занимает шестое место в очереди престолонаследия.

Непосредственный наследник престола, принц Уэльский Чарльз, также не в восторге от решения своего сына. The Times отмечает, что ответное заявление Букингемского дворца прозвучало весьма резко. "Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займет время", - коротко прокомментировали ситуацию в канцелярии монарха.

Герцог и герцогиня Сассекские сообщили о своем беспрецедентном решении -  жить то в Великобритании, то в Северной Америке – на своем официальном сайте и в Instagram. Определенные королевские обязанности, которые они все же намерены выполнять – это появление время от времени на публике, на официальных и благотворительных мероприятиях.

Подписчики Сассексов своих кумиров дружно поддержали. Большинство комментаторов считает, что давно пора оставить в прошлом все "королевские традиции". По их мнению, королевство – это, конечно, красиво, но весьма обременительно для британских налогоплательщиков.

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