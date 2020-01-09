Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья продукты

В них слишком много трансжиров

Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от частого употребления продуктов, которые содержат трансжиры - вредные для здоровья жирные кислоты, возникающие при промышленной переработке жиров и масел.

Эксперты рекомендовали реже есть чипсы, замороженные блюда, некоторые хлебобулочные изделия (кексы, пирожные, пончики) и фастфуд. По их словам, трансжиры также содержатся в глазури, заменителях сливочного масла, фритюре, маргаринах и некоторых сортах попкорна, который готовят в микроволновках. И это далеко не полный список вредных продуктов.

Специалисты признали, что люди не могут полностью исключить из своего рациона трансжиры, поскольку они в небольшом количестве содержатся в натуральных мясных и молочных продуктах. "Чтобы уменьшить потребление трансжиров, необходимо читать этикетки на продуктах и обращать особое внимание на ингредиенты, входящие в состав продукта. Так, если на маркировке пищевой продукции вы видите "частично гидрогенизированные масла" - это трансжиры", - говорится на сайте Роспотребнадзора.

Сотрудники службы предупредили, что трансжиры могут вызывать сердечно-сосудистые заболевания, диабет и артрит. Одно из исследований показало, что трансжиры увеличивают риск возникновения рака молочной железы, однако это открытие, как отметили эксперты, еще нуждается в дополнительной проверке.

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