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Всего несколько правил: как продлить жизнь на 10 лет

09:37
  • четверг
  • 09 января 2020

Для этого нужны полезные привычки

Ученые из Гарвардского и Амстердамского университетов рассказали, благодаря чему можно продлить жизнь человека примерно на 10 лет. Для этого нужно правильно питаться и заниматься физическими упражнениями.
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Среди факторов риска – употребление жирной и излишне сладкой еды, употребление алкоголя (в том числе в малых дозах), а также малоподвижный образ жизни и излишний вес.

"Физически активные, некурящие участницы исследования с нормальным весом проживали в среднем 84,4 года, тогда как остальные только 73,5 года", - пишут "Известия" со ссылкой на материалы исследования.

Ранее ученые озвучили способ продления жизни, который не связан с диетами и другими ограничениями.

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