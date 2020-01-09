Спецслужбы озвучили версию гибели украинского Boeing-737

Доказательств ракетной атаки нет

Техническая неисправность могла стать причиной катастрофы украинского Boeing-737 в Иране. Такую версию аварии выдвинули в спецслужбах Канады. Канадские эксперты подчеркивают: доказательств того, что самолет был сбит ракетой, нет.

Как заявил источник агентства Reuters в канадских силовых структурах, есть данные, свидетельствующие о перегреве одного из двигателей авиалайнера. Свидетельств ракетной атаки на гражданское воздушное судно не обнаружено.

Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана в киевский аэропорт Борисполь. 176 пассажиров и членов экипажа погибли. На борту, в находились представители разных государств – в том числе более 60 канадцев. Ранее на некоторых арабских телеканалах прозвучала версия о том, что самолет был сбит ракетой.

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