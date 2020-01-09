Джастин Бибер: У меня диагностировали болезнь Лайма

Недуг отразился на работе его мозга

25-летний певец Джастин Бибер сообщил, что у него обнаружили болезнь Лайма и хронический мононуклеоз. По словам канадского артиста, он одержал победу над своими недугами и готов вернуться к полноценной работе.

Музыкант признался, что последние два года его жизни выдались крайне тяжелыми. "Многие утверждали, что Джастин Бибер выглядит ужасно, что он подсел на наркотики и так далее. Они не знали, что недавно у меня диагностировали болезнь Лайма", - написал он в Instagram.

Болезнь Лайма и мононуклеоз, пожаловался певец, плохо отразились на его коже, мозговой деятельности и общем самочувствии. Его спасло правильное и своевременное лечение. Сейчас он намерен погрузиться в работу с головой. В скором времени звезда пообещала подробнее рассказать о своих проблемах со здоровьем.

Бибер назвал болезнь Лайма "до сих пор неизлечимой болезнью", чем несколько преувеличил степень грозившей ему опасности. В большинстве случаев от этой хвори избавляются благодаря антибиотикам.

Отметим, что болезнь Лайма - это инфекционное заболевание, которое передается через укус клещей. У пациентов с таким диагнозом поднимается температура, нарушается работа мозга, а также болят суставы, сердце и мышцы. Иногда это заболевание приводит к смерти или инвалидности.

Мононуклеоз - это тоже инфекционное заболевание, его вызывает вирус Эпштейна - Барр. При мононуклеозе страдают печень, селезенка и лимфатические узлы.

Джастин Бибер считается одним из самых популярных музыкантов в мире. Он продал свыше 100 миллионов пластинок и получил несколько десятков премий, включая "Грэмми".

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