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Джастин Бибер: У меня диагностировали болезнь Лайма

09:34
  • четверг
  • 09 января 2020

Недуг отразился на работе его мозга

25-летний певец Джастин Бибер сообщил, что у него обнаружили болезнь Лайма и хронический мононуклеоз. По словам канадского артиста, он одержал победу над своими недугами и готов вернуться к полноценной работе. 
Джастин Бибер на пикапе сбил папарацци после посещения церкви. Видео

Музыкант признался, что последние два года его жизни выдались крайне тяжелыми. "Многие утверждали, что Джастин Бибер выглядит ужасно, что он подсел на наркотики и так далее. Они не знали, что недавно у меня диагностировали болезнь Лайма", - написал он в Instagram. 

Болезнь Лайма и мононуклеоз, пожаловался певец, плохо отразились на его коже, мозговой деятельности и общем самочувствии. Его спасло правильное и своевременное лечение. Сейчас он намерен погрузиться в работу с головой. В скором времени звезда пообещала подробнее рассказать о своих проблемах со здоровьем.  

Бибер назвал болезнь Лайма "до сих пор неизлечимой болезнью", чем несколько преувеличил степень грозившей ему опасности. В большинстве случаев от этой хвори избавляются благодаря антибиотикам

Отметим, что болезнь Лайма - это инфекционное заболевание, которое передается через укус клещей. У пациентов с таким диагнозом поднимается температура, нарушается работа мозга, а также болят суставы, сердце и мышцы. Иногда это заболевание приводит к смерти или инвалидности. 

Мононуклеоз - это тоже инфекционное заболевание, его вызывает вирус Эпштейна - Барр. При мононуклеозе страдают печень, селезенка и лимфатические узлы. 

Джастин Бибер считается одним из самых популярных музыкантов в мире. Он продал свыше 100 миллионов пластинок и получил несколько десятков премий, включая "Грэмми". 

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