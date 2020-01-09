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Опубликовано видео сложного элемента в исполнении МиГ-31

09:31
  • четверг
  • 09 января 2020

Самолеты сблизились на расстояние в 10 метров

Самый сложный элемент летной подготовки выполнили в небе над Челябинской областью истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Съемку дозаправки топливом в небе опубликовала пресс-служба Центрального военного округа.
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Истребители сблизились с танкером Ил-78 на минимально возможное расстояние - около 10 метров. Они состыковали заправочную штангу с конус-датчиком и заправились топливом на скорости 500 км/час.

В Минобороны подчеркивают, что к полетам такой сложности допускаются только опытные пилоты. Летчикам, чтобы соблюсти дистанцию, приходится вручную контролировать мощность двигателей.

За время полета с дозаправкой экипажи истребителей преодолели более 2,5 тысяч километров.  Миг-31БМ совершили посадку на аэродроме Шагол. В пресс-службе отмечают, что дозаправка в воздухе увеличивает радиус полета самолетов российских ВКС в полтора раза.

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Самолет Миг-31БМ ЦВО
Самолет Миг-31БМ ЦВО
Самолет Миг-31БМ ЦВО
Самолет Миг-31БМ ЦВО
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