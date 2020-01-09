ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Русское быдло": отдыхающая на Бали Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой

10:22
  • четверг
  • 09 января 2020

Соотечественники потревожили ее спокойствие

32-летняя актриса и певица Настасья Самбурская поспорила с интернет-пользователями по поводу правильного поведения на отдыхе. 
Сдавайте билеты: сбежавшая со скандалом из театра Самбурская обратилась к зрителям

"Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло, на пляже?" - написала Самбурская в Instagram. По словам артистки, она неделю наслаждалась спокойствием в семейном отеле на Бали. Но в какой-то момент на пляже появились россияне, которые стали слушать отечественный рэп через колонку. 

"Почему вас, блин, не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили очень много денег, чтобы отдохнуть! А не потусоваться", - возмутилась звезда "Универа".  

Самбурская призналась, что не обратилась непосредственно к нарушителям спокойствия. Она не хотела привлекать к себе лишнего внимания. Случалось, что ее фотографировали без спроса, а потом выкладывали снимки в интернете. По ее словам, так делают "представители русского быдла". 

Пост актрисы собрал свыше 190 тысяч отметок "Нравится". Многие поддержали Самбурскую, но некоторые с ней не согласились. 

"Замуж тебе надо", - написал кто-то в комментариях, чем вывел звезду из себя. Она заявила, что замужество - это не панацея от всех болезней, а человек вполне может жить в одиночестве.  

"Я несколько лет мучаюсь от храпа и вздутия. Если употребить замужество, недуг пройдет? В чистом виде его принимать внутрь? Или прикладывать к больному месту?" - съязвила Настасья Самбурская, которая в 2018 году развелась с белорусским актером Кириллом Дыцевичем. 

- Ты прости их, - пишут в Сети. 

-  Поэтому русские едут отдыхать туда, где нет русских. 

- Ну они не люди, что ли? Они копили и имеют право, я бы вообще металкор включил бы. 

- Езжайте на необитаемый остров, молодые ребята вне зависимости от национальной принадлежности часто отдыхают громко и весело. 

- Согласна с вашими словами! Бывают же такие наглые люди! 

Напомним, недавно Настасья Самбурская со скандалом ушла из Театра на Малой Бронной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Настасья Самбурская
Актриса Настасья Самбурская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.