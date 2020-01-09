"Русское быдло": отдыхающая на Бали Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой

Соотечественники потревожили ее спокойствие

32-летняя актриса и певица Настасья Самбурская поспорила с интернет-пользователями по поводу правильного поведения на отдыхе.

"Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло, на пляже?" - написала Самбурская в Instagram. По словам артистки, она неделю наслаждалась спокойствием в семейном отеле на Бали. Но в какой-то момент на пляже появились россияне, которые стали слушать отечественный рэп через колонку.

"Почему вас, блин, не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили очень много денег, чтобы отдохнуть! А не потусоваться", - возмутилась звезда "Универа".

Самбурская призналась, что не обратилась непосредственно к нарушителям спокойствия. Она не хотела привлекать к себе лишнего внимания. Случалось, что ее фотографировали без спроса, а потом выкладывали снимки в интернете. По ее словам, так делают "представители русского быдла".

Пост актрисы собрал свыше 190 тысяч отметок "Нравится". Многие поддержали Самбурскую, но некоторые с ней не согласились.

"Замуж тебе надо", - написал кто-то в комментариях, чем вывел звезду из себя. Она заявила, что замужество - это не панацея от всех болезней, а человек вполне может жить в одиночестве.

"Я несколько лет мучаюсь от храпа и вздутия. Если употребить замужество, недуг пройдет? В чистом виде его принимать внутрь? Или прикладывать к больному месту?" - съязвила Настасья Самбурская, которая в 2018 году развелась с белорусским актером Кириллом Дыцевичем.

- Ты прости их, - пишут в Сети.

- Поэтому русские едут отдыхать туда, где нет русских.

- Ну они не люди, что ли? Они копили и имеют право, я бы вообще металкор включил бы.

- Езжайте на необитаемый остров, молодые ребята вне зависимости от национальной принадлежности часто отдыхают громко и весело.

- Согласна с вашими словами! Бывают же такие наглые люди!

Напомним, недавно Настасья Самбурская со скандалом ушла из Театра на Малой Бронной.

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