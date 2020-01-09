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США заявили о готовности к переговорам с Ираном

11:38
  • четверг
  • 09 января 2020

Действиями Трампа недовольны не только демократы, но и его сторонники по Республиканской партии

Генерал Сулеймани отомщен. Официальное заявление сделали в постпредстве Ирана при ООН. Вечером мощные взрывы звучали в так называемой зеленой зоне Багдада - там обошлось без жертв, а вот ранее намного более разрушительной атаке подверглась американская авиабаза на территории Ирака. США готовится к ответным - уже экономическим - шагам.
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В Багдаде неспокойно. То и дело раздаются сигналы тревоги. Очередным обстрелам подверглась так называемая зеленая зона – квартал, где располагаются правительственные учреждения. Неизвестные выпустили две ракеты, одна из которых приземлилась рядом с посольством  США, а вторая угодила в строящееся рядом здание. Никто не пострадал, разрушения незначительны, передает "ТВ Центр".

Чего не скажешь об американской базе "Айн аль-Асад". Информагентства опубликовали спутниковые снимки, на которых видно последствия Иранского ракетного удара. Несколько авиационных ангаров превратились в груду мусора, видны воронки от взрывов. Но Дональд Трамп оценил ущерб как минимальный, а поведение Ирана назвал отступлением. Якобы Тегеран выверял ракетные удары так, чтобы сильно не навредить, но сохранить лицо – об этом пишет Washington Post, ссылаясь на источники в администрации Белого дома. После взятой паузы американский лидер все же принял решение нанести ответный удар  - экономический.

"Мы продолжаем оценивать варианты в ответ на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные и карательные экономические санкции против иранского режима. Мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - сказал Трамп.

Но, похоже, Иран поставил Штаты в положение, когда им самим приходится менять поведение. Вашингтон, насупив себе на горло, забыл про ультиматумы и  заговорили о переговорах с Тегераном, причем без предварительных условий. Соответствующее письмо отправлено Штатами в Совет Безопасности ООН.

"Я воодушевлен признаками того, что эскалация конфликта в Персидском заливе, похоже, снижается. Мир не может позволить себе еще одну войну", - сказал генсек ООН Антонио Гутерреш.

Постпред Ирана в ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани. Для Дональда Трампа поле битвы теперь – Вашингтон. Накануне в Конгрессе прошел брифинг администрации. Министр обороны Марк Эспер, начальник штаба Марк Милли и госсекретарь Майк Помпео отчитывались перед сенаторами о положении дел на Ближнем Востоке. Демократы ожидаемо стались недовольны. Они хотят ограничить полномочия Трампа в рамках конфликта с Ираном.

В Сенате у подготовленной демократами резолюции нет шансов, если только ее не поддержат представители республиканского большинства. И такой сценарий теперь возможен – несколько однопартийцев Трампа остались недовольны брифингом.

Тем не менее, ситуация в Ираке и Иране остается напряженной. Войска США на Ближнем Востоке приведены в боевую готовность. Многие авиакомпании прекратили полеты в том регионе. Правительство России поручило профильным ведомствам проверить безопасность полетов над странами Персидского залива.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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