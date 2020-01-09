Зеленский попросил не спекулировать на катастрофе Boeing в Иране

Украинский лидер призвал дождаться итогов расследования

Владимир Зеленский просит украинцев не спекулировать на крушении самолета в Иране. Президент Украины призвал дождаться результатов расследования и не торопиться с выводами. Украинский лидер подчеркнул в своем обращении, что в таких делах скорость только помешает установлению истины.

"Сейчас наше информационное пространство полно множеством теорий и версий относительно трагедии. Понятно, что все мы хотим как можно скорее узнать правду, но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета комиссии по расследованию", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном офисом президента.

По словам украинского лидера, Украина "пребывает в условиях информационной войны". И поэтому он просит украинцев воздержаться от "манипуляций, спекуляций, теорий заговоров и непроверенных версий". Зеленский убежден, что такая трагедия - не тема для "хайпа".

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Некоторые СМИ сообщали, что самолет сбили ракетой.

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