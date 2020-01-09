Появилось новое видео крушения украинского самолета в Иране

Причины катастрофы устанавливаются

На Украине и в Иране в четверг объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране. Жертвами крушения "Боинга", который направлялся в Киев, стали 176 человек. По предварительной версии, причина трагедии - возгорание двигателя. Установить точные данные предстоит иранским экспертам совместно с украинскими, которые уже вылетели в страну.

Поисковые отряды метр за метром прочесывают огромную территорию - почти два гектара, на которых разбросаны тела и обломки. В четверг утром к иранским присоседились специалисты из Украины. Они помогут в поисках и установлении причин трагедии. Оба чёрных ящика уже найдены, как минимум один - в хорошем состоянии, передает "ТВ Центр". Однако Тегеран отказался передавать их американской компании-производителю "Боингов", и заявил, что будет вести расследование самостоятельно. Главное, не допустить возможных подтасовок и спекуляций, заявил украинский президент.

"Понятно, что все мы хотим как можно скорее узнать правду, но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета комиссии по расследованию. Я прошу всех, особенно, когда Украина пребывает в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговоров и непроверенных версий", - сказал Зеленский.

Сегодня иранские СМИ опубликовали новые страшные кадры с камеры видеонаблюдения. Предположительно запечатлен сам момент столкновения с землей. Всё произошло около шести утра по московскому времени. На борту находились 176 человек, в том числе 9 членов экипажа - никто не выжил. Большинство - граждане Ирана и Канады. Есть в списке погибших и пассажиры из Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины. По словам очевидцев, "Боинг" загорелся ещё в воздухе.

Разведслужбы сразу нескольких стран заявили, что причиной катастрофы стала техническая неполадка: якобы есть свидетельства, что один из двигателей самолета перегрелся. Возможное возгорание на борту тут же подтвердили и в Иране. В предварительном отчёте говорится, что экипаж "Боинга" пытался связаться с диспетчерами и вернуться в аэропорт. В Киеве предпочитают с выводами не спешить. Сообщение о том, что версия теракта исключена, очень скоро исчезла с сайта украинского посольства. Эксперты, в свою очередь, пожимают плечами: новый самолёт поступил в авиапарк только в 2016 году. Буквально за два дня до рейса прошёл плановый техосмотр. Нареканий со стороны инженеров или пилотов не было. Да и у самих лётчиков за плечами больше 10 тысяч часов налёта. А потому самое логичное сейчас - дождаться результатов официального расследования - призвали в Канаде.

Сразу после авиакатастрофы на Украине заявили о прекращении полётов над Ираном и Ираком. Позже к этому решению присоседились авиакомпании ещё 8 стран. Свои маршруты скорректировали и ряд российских перевозчиков. Время полёта больше, стоимость билетов, возможно, выше, но мысли приезжающих в аэропорты сегодня совсем о другом. Второй день люди несут цветы к фотографиям погибших. Память членов экипажа и пассажиров почтил и президент Украины Владимир Зеленский. 9 января объявлен в стране днём траура.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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