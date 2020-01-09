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Усиление влияния: западные СМИ отреагировали на запуск "Турецкого потока"

12:04
  • четверг
  • 09 января 2020

Что даст газопровод странам Европы?

Важное событие прошедшего дня - официальный запуск "Турецкого потока" – в четверг в центре внимания зарубежных СМИ. Большинство сходится в главном - с появлением трубопровода Москва и Анкара усилят свое влияние в регионе, передает "ТВ Центр".

Запуск проекта стал олицетворением взаимовыгодного сотрудничества, в котором высоко заинтересованы европейские страны, подчеркивает крупная газета Анкары.

Ей вторит французская пресса, цитируя турецких парламентариев - трубопровод будет играть огромную роль в обеспечении региональной безопасности.

Политический аспект намного важнее экономического, уверены и в Германии. Благодаря запуску проекта Турция обеспечит энергоснабжение своих ключевых промышленных центров, снизит цены на топливо и обеспечит себе дополнительные поставки в бюджет за счет транзитных сборов.

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Бойко Борисов, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич на церемонии запуска газопровода "Турецкий поток"
Бойко Борисов, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич на церемонии запуска газопровода "Турецкий поток"
Церемония запуска газопровода "Турецкий поток"
Церемония запуска газопровода "Турецкий поток"
Запуск газопровода "Турецкий поток"
Запуск газопровода "Турецкий поток"
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на церемонии запуска газопровода "Турецкий поток"
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на церемонии запуска газопровода "Турецкий поток"
Церемония запуска газопровода "Турецкий поток"
Церемония запуска газопровода "Турецкий поток"
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