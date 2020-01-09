ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Москву обрушилась метель (видео)

11:50
  • четверг
  • 09 января 2020

В столице - снег и гололедица

Москве в четверг объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Этой ночью на город обрушился снегопад. В столице уже идёт расчистка улиц, передает "ТВ Центр".

Кроме того, на дорогах сегодня гололедица, а порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду. В МЧС призывают автолюбителей быть осторожными. И по возможности пользоваться общественным транспортом. А пешеходов держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
Морозная погода
Морозная погода
Морозная погода
Морозная погода
Морозная погода
Морозная погода
Морозная погода
Морозная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.