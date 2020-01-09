На Москву обрушилась метель (видео)

В столице - снег и гололедица

Москве в четверг объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Этой ночью на город обрушился снегопад. В столице уже идёт расчистка улиц, передает "ТВ Центр".

Кроме того, на дорогах сегодня гололедица, а порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду. В МЧС призывают автолюбителей быть осторожными. И по возможности пользоваться общественным транспортом. А пешеходов держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"