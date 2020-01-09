Раскрыт загадочный вирус, вызвавший болезни в Китае

Назвала причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса, поражающего людей и животных. Об этом официально заявили власти, передает "Газета.Ru".

На сегодняшний день зафиксировано 15 подтверждённых случаев заболевания. Однако под наблюдением медиков находятся более 160 человек - как госпитализированных, так и имевших тесные контакты с больными. Несколько пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Одна из них помещена в больницу в Сингапуре - трёхлетняя девочка вернулась из Уханя с пневмонией неизвестного типа.

Усиленный медицинский контроль введён и в Гонконге. До сих пор неизвестно, передаётся ли вирус от человека к человеку. По поводу его происхождения есть лишь догадки: сообщается, что несколько пациентов работали на городском рынке морепродуктов. В настоящее время он закрыт.

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