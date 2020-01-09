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"Бежать или умереть": экс-глава Nissan объяснил, зачем покинул Японию

11:51
  • четверг
  • 09 января 2020

Карлос Гон провел пресс-конференцию после побега из Японии в Ливан

Бывшего главу автоконцерна Nissan Карлоса Гона вызывают на допрос в Ливане. Прокуратура намерена задать вопросы по обвинениям, выдвинутым против него Японией. Среди них злоупотребление доверием и сокрытие доходов. Сам же экс-глава альянса утверждает, что он не виновен, и говорит о предвзятости суда, передает "Газета.Ru".

"Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать", — приводит слова Гона The Wall Street Journal.

Гона арестовали ещё в 2018 году, но позже освободили из-под стражи под залог. В конце декабря ему удалось бежать в Ливан. Топ-менеджер покинул Японию на частном самолёте, а на борт, предположительно, попал в коробке для музыкальной аппаратуры.

В республике Карлос Гон находится на законных основаниях, так как имеет гражданство. Власти утверждают, что он въехал в Ливан легально, и никаких оснований для его преследования нет.

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