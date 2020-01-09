Британцы в шоке от решения Гарри и Меган уйти из семьи

Решение вызвало бурную реакцию

Уйти не по-английски. Принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий старших членов монаршей семьи и от всех финансовых привилегий. Теперь королевская чета намерена заняться своим делом и обеспечивать себя самостоятельно. Это решение шокировало всю Великобританию, а как отреагировала бабушка - королева Елизавета II?

"После многих месяцев размышлений и дискуссий мы решили начать новую главу, отойти от статуса членов монаршей семьи и начать работать, чтобы стать финансово независимыми".

С этого сенсационного заявления в соцсети начинается ещё один и, пожалуй, самый громкий со времён принцессы Дианы, скандал в британской королевской семье. Слухи о скором переезде Меган Маркл и принца Гарри в Канаду поползли ещё в конце декабря. И вот монаршая чета официально подтверждает своё желание покинуть Великобританию, чтобы обрести финансовую независимость и отойти от статуса членов королевской семьи.

"Всеми подробностями этого захватывающего шага" пока ещё королевские особы обещают поделиться в свое время и выражают глубокую благодарность за поддержку. Однако даже для тех, кто до сих пор благосклонно относился к Гарри и Мэган, эта новость оказалась шокирующей.

Такое развитие событий предрекали многие. Так, в декабре, по версии издания The Mirror, супруга принца Гарри Меган Маркл возглавила рейтинг "самых несправедливо раскритикованных людей года". Герцогиню Сассекскую осуждали за то, что она самостоятельно захлопывала дверцу автомобиля или на людях демонстрировала свои чувства к мужу - вопреки правилам королевского протокола. О большом давлении со стороны прессы и королевской семьи не раз заявлял и принц Гарри. Несмотря на это, решение супругов для всей Британии прозвучало будто гром среди ясного неба.

Последним королём, отрекшимся от престола, был Эдуард Восьмой - он сделал это в 1936 году, чтобы жениться на Уоллис Симпсон. Королевская семья этот шаг осудила. Понятно, что это сравнение не совсем точно - Гарри лишь шестой в очереди на престол. Но то, как именно сделано это заявление, и то, что сделано оно, видимо, без ведома королевы или других старших членов королевской семьи, почти невероятно.

Что же до реакции самой Королевы Елизаветы, то, по данным источника BBС, громкое заявление супругов Сассекских вызвало глубокое сожаление и возмущение. После затяжной паузы на официальной странице Букингемского дворца появилось заявление: "Переговоры с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на начальной стадии. Мы понимаем их стремление к другому подходу, но речь идёт о сложных вопросах, для решения которых потребуется время".

Очевидно, что одним из самых сложных и щекотливых вопросов является аспект финансовый. В 4 миллиона и 200 тысяч фунтов обошёлся британским налогоплательщикам недавний переезд Гарри и Меган во Фрогморский коттедж. И новый переезд супругов - уже в Северную Америку - они вряд ли захотят финансировать. Остаётся и вопрос безопасности, обеспечивать которую всё ещё монаршей чете в чужой стране будет значительно дороже, чем в Британии.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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