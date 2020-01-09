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Опубликованы первые итоги расследования крушения украинского Boeing

10:21
  • четверг
  • 09 января 2020

Самолет загорелся в воздухе

Пилоты украинского Boeing 737-800 не сообщали на землю о нештатной ситуации на борту судна. Тем не менее, они развернули лайнер  в сторону аэропорта. Первые данные расследования опубликованы в отчете организации гражданской авиации Ирана.
Крушение украинского Boeing 737 в Иране. Главное

Специалисты утверждают, что  Boeing загорелся еще до столкновения с землей. В отчете приводятся сообщения очевидцев, которые видели, как огонь  распространялся по фюзеляжу. По мнению экспертов, траектория полета лайнера указывает на то, что экипаж, узнав о неполадке, развернул его обратно.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился накануне утром, вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек, передает РИА Новости.

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