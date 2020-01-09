"Я защитила себя от рака": Елена Малышева рассказала об операции

У нее нашли эрозии в пищеводе и желудке

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что благодаря регулярным обследованиям ей удалось предотвратить появление рака.

"Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу)", - написала Малышева в Instagram.

Она регулярно делает гастроскопию. Полгода назад у нее нашли эрозии в пищеводе и желудке. По словам телеведущей, вслед за эрозией зачастую возникает онкологическое заболевание. "Сегодня обследование показало, что все мои эрозии зажили", - поделилась радостной новостью доктор медицинских наук.

Елена Малышева призвала россиян не дожидаться симптомов болезни и регулярно проверяться. При необходимости она рекомендовала поменять лечащего врача и не жалеть денег на обследование. "Это будет ваш ответ раку!" - написала телеведущая.

Недавно Малышева рассказала, от каких анализов можно отказаться, чтобы сэкономить несколько тысяч рублей.

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