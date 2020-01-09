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"Я защитила себя от рака": Елена Малышева рассказала об операции

10:47
  • четверг
  • 09 января 2020

У нее нашли эрозии в пищеводе и желудке

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что благодаря регулярным обследованиям ей удалось предотвратить появление рака.  
Малышева рассказала о первых признаках рака мозга

"Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу)", - написала Малышева в Instagram

Она регулярно делает гастроскопию. Полгода назад у нее нашли эрозии в пищеводе и желудке. По словам телеведущей, вслед за эрозией зачастую возникает онкологическое заболевание. "Сегодня обследование показало, что все мои эрозии зажили", - поделилась радостной новостью доктор медицинских наук. 

Елена Малышева призвала россиян не дожидаться симптомов болезни и регулярно проверяться. При необходимости она рекомендовала поменять лечащего врача и не жалеть денег на обследование. "Это будет ваш ответ раку!" - написала телеведущая.  

Недавно Малышева рассказала, от каких анализов можно отказаться, чтобы сэкономить несколько тысяч рублей.

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