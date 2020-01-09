Рейсу Москва-Тель-Авив пришлось вернуться в Шереметьево

Система сообщила о неисправности
Датчик неисправности топливной системы сработал в самолете Boeing777, который отправился утром 9 января из Москвы в Тель-Авив. Лайнеру пришлось вернуться в столичный аэропорт Шереметьево.
"Выполнявший рейс из Москвы в Тель-Авив Boeing777 приземлился в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика топливной системы", - сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб.
Как сообщается, лайнер благополучно приземлился, все прошло в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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