Рейсу Москва-Тель-Авив пришлось вернуться в Шереметьево

Система сообщила о неисправности

Датчик неисправности топливной системы сработал в самолете Boeing777, который отправился утром 9 января из Москвы в Тель-Авив. Лайнеру пришлось вернуться в столичный аэропорт Шереметьево.

"Выполнявший рейс из Москвы в Тель-Авив Boeing777 приземлился в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика топливной системы", - сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб.

Как сообщается, лайнер благополучно приземлился, все прошло в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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