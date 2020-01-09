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Евгений Алдонин получил серьезную травму

11:34
  • четверг
  • 09 января 2020

Это нарушило его планы

Футболист Евгений Алдонин, бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, порвал задние крестообразные связки и временно лишился возможности играть.
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"Восстановление после травмы идет полным ходом!" - написал Алдонин в Instagram. Он выложил несколько видео, сделанных на тренировке в спортивном зале. Экс-муж Началовой выполнил комплекс сложных упражнений на укрепление мышц ног и пресса. Судя по кадрам, двукратный чемпион России находится в хорошей физической форме. 

Тем не менее Евгений Алдонин пока не готов выходить на поле. "Мне еще не скоро", - написал он своему знакомому, который пригласил его на матч в Лужниках. Кроме того, Алдонин сообщил, что пропустит "Кубок легенд" - международный турнир среди ветеранов футбола. 

Отразится ли травма на тренерской карьере Алдонина, неизвестно. В прошлом году он тренировал в Турции молодых футболистов.   

Друзья и подписчики спортсмена пожелали ему скорейшего выздоровления. 

- Бесконечно уважаю.

- Все получится. Все будет хорошо. 

- Евгений, вы очень светлый человек и настоящий мужчина. Как вы поддерживаете Веру, любите ее, как хорошо относитесь к ее маме Юле, с уважением и любовью. Настоящий человек. 

- Шикарный мужчина. Счастья и здоровья Вам и Вашей замечательной семье. 

- Шаг за шагом... чтобы стать еще сильней. 

Ранее Евгений Алдонин рассказал, что он прикладывает все усилия для того, чтобы его 12-летняя дочь Вера не чувствовала себя сиротой после смерти матери. Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта прошлого года от острой сердечной недостаточности. Ей было 38 лет. 

Алдонин и Началова состояли в браке с 2006 по 2011 год. В 2014 году он снова женился. Через два года у них с супругой родился сын. Осенью прошлого года жена подарила ему дочь. 

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