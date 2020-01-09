Установлен источник загадочных сигналов из космоса

В пространство выбрасывается огромное количество энергии

Новый источник загадочных космических повторяющихся сигналов определили астрономы из Канады и Нидерландов. Быстрые радиовсплески, как называют их ученые, исходят из региона активного звездообразования в массивной спиральной галактике.

Как отмечают исследователи в статье, опубликованной журналом Nature, характеристики галактики отличаются от других установленных источников радиовсплесков. Так называемое красное смещение объекта достигает 0,0337 – это значит, что от Земли наша планета удалена на 470 миллионов световых лет. А ее размер - около семи световых лет.

Как отмечают ученые, первый повторяющийся быстрый радиовсплеск находится в карликовой неправильной галактике. Она отличается низкой металличностью - то есть небольшим содержанием химических элементов тяжелее водорода и гелия. А одиночные радиосигналы расположены в массивных эллиптических галактиках или галактиках с активным звездообразованием, где металличность довольно высока. Исследователи пришли к выводу, что повторяющиеся и одиночные радиовсплески имеют различное происхождение.

По словам ученых, быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд. Однако за это короткое время в космическое пространство выбрасывается огромное количество энергии, равное той, какую Солнце испускает за несколько десятков тысяч лет.

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