ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Установлен источник загадочных сигналов из космоса

11:27
  • четверг
  • 09 января 2020

В пространство выбрасывается огромное количество энергии

Новый источник загадочных космических повторяющихся сигналов определили астрономы из Канады и Нидерландов. Быстрые радиовсплески, как называют их ученые, исходят из региона активного звездообразования в массивной спиральной галактике.
Астрономы уловили загадочный радиосигнал из космоса

Как отмечают исследователи в статье, опубликованной журналом Nature, характеристики галактики отличаются от других установленных источников радиовсплесков. Так называемое красное смещение объекта достигает 0,0337 – это значит, что от Земли наша планета удалена на 470 миллионов световых лет. А ее размер - около семи световых лет.

Как отмечают ученые, первый повторяющийся быстрый радиовсплеск находится в карликовой неправильной галактике. Она отличается низкой металличностью - то есть небольшим содержанием химических элементов тяжелее водорода и гелия. А одиночные радиосигналы расположены в массивных эллиптических галактиках или галактиках с активным звездообразованием, где металличность довольно высока. Исследователи пришли к выводу, что повторяющиеся и одиночные радиовсплески имеют различное происхождение.

По словам ученых, быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд. Однако за это короткое время в космическое пространство выбрасывается огромное количество энергии, равное той, какую Солнце испускает за несколько десятков тысяч лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обсерватория
Обсерватория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.