Мокрый снег и слабый минус: Москву накрыла еврозима

Настоящей зимы не прогнозируется

В Москву пришла "еврозима", которая сменила крымскую зиму. Температура будет превышать климатическую норму, однако по ночам столбики термометров опустятся ниже нуля. К выходным синоптики обещают по ночам до минус семи градусов, а по области даже до минус 10.

Отрицательные температуры будут способствовать образованию снежного покрова. Как сообщили в центре погоды "Фобос" агентству "Москва", в ближайшие дни он подрастет до 7-12 см.

В Московском метеобюро уточнили, что в городе снег будет чередоваться с мокрым снегом. В ближайшие дни "сугробы" могут вырасти максимум один сантиметр, однако таять снег не будет из-за хоть и не большого, но минуса по ночам. Днем же москвичей и жителей Подмосковья ждет плюсовая температура.

По словам главного специалиста бюро Татьяны Поздняковой, температура сейчас на 8-9 градусов выше нормы. Пока кардинальных перемен в погоде - снегопадов или морозов - синоптики не ждут, пишет РИА Новости.

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