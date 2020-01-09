"Буду отрываться на сыне": Решетова удивила неожиданным заявлением

У нее большие планы на наследника Тимати

23-летняя модель Анастасия Решетова поделилась планами относительно воспитания своего сына, рожденного в июне прошлого года от рэпера Тимати.

Решетова выложила в Instagram фотографию, где она сидит на капоте автомобиля Hummer. На коленях у нее лежит доска для серфинга. Снимок сделан на заграничном пляже.

"Как хорошо, когда доступна возможность дать своему ребенку получить такие полезные навыки, как серфинг, гимнастика, борьба, иностранные языки и все прочее, что полезно для тела и для души", - написала возлюбленная Тимати.

Анастасия Решетова призналась, что в молодости у нее было мало развлечений. Чтение книг, походы по музеям, плавание - вот чем она занималась в свободное от учебы время. Сегодня она пытается наверстывать упущенное, но это дается ей не без труда.

"Иногда я представляю, насколько мне было бы легче сейчас понимать испанский или, например, садиться на шпагат, если бы я занималась этим с детства, - отметила модель. - Но теперь я точно знаю, как буду отрываться на сыне. У него просто не будет шанса расслабляться".

Подписчикам понравился воодушевленный пост Анастасии Решетовой, но многие из них посоветовали не перегружать маленького Ратмира, чтобы тот смог насладиться детством.

- Бедолага. Главное не переусердствовать, детство - это круто, зачем его превращать в хомячье колесо.

- Отличный настрой!

- И правильно. Надо по максимуму использовать свои возможности, продвигать детей везде и всюду.

- Не перегрузите. Это затягивает. Не всегда желания детей совпадают с родительскими.

- Просто все родители мира проецируют на ребенке все то, что не было воплощено в их детстве. А дать выбор ребёнку?! Или же ребенок должен прожить вашу жизнь?

- Вы бомба.

Анастасия Решетова не показывает лицо сына, но недавно журналисты разглядели малыша на заставке ее смартфона. Модель "прокололась" во время бала дебютанток Tatler.

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