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"Буду отрываться на сыне": Решетова удивила неожиданным заявлением

12:19
  • четверг
  • 09 января 2020

У нее большие планы на наследника Тимати

23-летняя модель Анастасия Решетова поделилась планами относительно воспитания своего сына, рожденного в июне прошлого года от рэпера Тимати. 
Решетова рассказала о страданиях новорожденного сына Тимати

Решетова выложила в Instagram фотографию, где она сидит на капоте автомобиля Hummer. На коленях у нее лежит доска для серфинга. Снимок сделан на заграничном пляже. 

"Как хорошо, когда доступна возможность дать своему ребенку получить такие полезные навыки, как серфинг, гимнастика, борьба, иностранные языки и все прочее, что полезно для тела и для души", - написала возлюбленная Тимати. 

Анастасия Решетова призналась, что в молодости у нее было мало развлечений. Чтение книг, походы по музеям, плавание - вот чем она занималась в свободное от учебы время. Сегодня она пытается наверстывать упущенное, но это дается ей не без труда. 

"Иногда я представляю, насколько мне было бы легче сейчас понимать испанский или, например, садиться на шпагат, если бы я занималась этим с детства, - отметила модель. - Но теперь я точно знаю, как буду отрываться на сыне. У него просто не будет шанса расслабляться". 

Подписчикам понравился воодушевленный пост Анастасии Решетовой, но многие из них посоветовали не перегружать маленького Ратмира, чтобы тот смог насладиться детством. 

- Бедолага. Главное не переусердствовать, детство - это круто, зачем его превращать в хомячье колесо. 

- Отличный настрой!

- И правильно. Надо по максимуму использовать свои возможности, продвигать детей везде и всюду.

- Не перегрузите. Это затягивает. Не всегда желания детей совпадают с родительскими. 

- Просто все родители мира проецируют на ребенке все то, что не было воплощено в их детстве. А дать выбор ребёнку?! Или же ребенок должен прожить вашу жизнь?

- Вы бомба. 

Анастасия Решетова не показывает лицо сына, но недавно журналисты разглядели малыша на заставке ее смартфона. Модель "прокололась" во время бала дебютанток Tatler. 

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