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Подтвержден отказ эстонского президента от крымского вина

11:57
  • четверг
  • 09 января 2020

Остальные подарки из России Кальюлайд приняла

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд действительно отказалась от бутылки крымского вина, отправленного ей на 50-летие, подтвердили в российском посольстве в Таллине. Остальные подарки из России эстонский лидер приняла.
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"Действительно, наш водитель отвез в канцелярию президента подарки на ее 50-летие. Подарки были приняты, кроме бутылки вина из российского Крыма, которую нам вернули без каких-либо комментариев", - приводит комментарий посольства РИА Новости.

Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года в городе Тарту. О том, что эстонский президент вернула презентованную ей бутылку "Крымского", но приняла шоколад и цветы, ранее сообщил в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

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