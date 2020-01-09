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Рак научились лечить за секунду

12:24
  • четверг
  • 09 января 2020

Эффективность нового метода подтверждена учеными

Менее одной секунды занимает весь курс лечения при использовании метода протонной лучевой терапии рака. Подобная флэш-терапия примерно на две трети снижает риск побочных эффектов - по сравнению с фотонной лучевой терапией, которую сейчас используют.
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Флэш-терапия, при которой для облучения больных тканей используются протоны, не менее эффективна, чем распространенное ныне лечение фотонным излучением. При этом она не только значительно меньше повреждает здоровые ткани, но и занимает гораздо меньше времени – вместо нескольких недель всего один сеанс длительностью в секунду.

Как отмечают авторы исследования, ученые из Онкологического центра Абрамсона при Пенсильванском университете, из-за большой массы протонов по сравнению с электронами их рассеяние в ткани невелико. Благодаря этому пучок излучения точнее фокусируется на опухоли, минимально повреждая соседние ткани.

Еще один плюс – новый метод можно использовать уже сегодня, новое оборудование для него не требуется. Ученые подчеркивают, что можно применить обычную клиническую установку для радиотерапии. В то же время, эксперты признают, что для настройки аппаратуры потребуется некоторое время, пишут исследователи в журнале International Journal of Radiation Oncology.

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