"Я кричала": Яковлева рассказала о своем спасении

Инцидент произошел на черноморском курорте
58-летняя актриса Елена Яковлева напомнила о том, как она едва не погибла на отдыхе в Одессе.
Эта история приключилась с артисткой в 80-годах, когда она училась в институте. Яковлева прилетела в Одессу на пробы фильма "Двое под одним зонтом".
Артистка решила позагорать на пляже. Она плохо плавала, но решила добраться до волнореза вплавь. Преодолев около 15 метров, она не справилась с волнами и стала тонуть.
"Я кричала, хваталась за волнорез, а он скользкий, весь в ракушках, я не могла забраться. В конце концов кто-то сообразил меня вытащить. По всему телу стекали струйки крови - я порезалась ракушками, а тело мокрое. Выглядело это ужасно и смешно одновременно", - цитирует Елену Яковлеву 7days.ru.
По словам актрисы, от испуга она стала хвататься за людей, которые загорали на волнорезе в "очень смешных позах - с вывернутыми руками". С тех пор народная артистка России не любит плавать в открытой воде. На курорты она ездит не ради купания, а ради тепла и солнца.
Отметим, что Яковлева не первый раз рассказывает об этом инциденте в Одессе. В 2018 году она признавалась, что с ужасом вспоминает о происшествии на волнорезе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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