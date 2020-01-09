Подробности "фантастического" побега экс-главы Nissan из Японии

Ливан запретил бывшему главе Nissan выезд из страны

В столице Ливана начались слушания по делу бывшего главы концерна Nissan. Карлос Гон был задержан по линии Интерпола в связи с судебным делом, заведённым в Японии. Топ-менеджера обвиняют в финансовых злоупотреблениях и сокрытии доходов. Интерес правоохранителей вызвал и необычный способ бегства подсудимого из Японии в Ливан.

Что в черном ящике? Этот вопрос не задали ни японские, ни турецкие таможенники. Именно в большом кейсе, как сообщается, Карлос Гон прилетел в Стамбул, а затем отправился в Бейрут. Представители таможенной службы Страны восходящего Солнца поспешили отрапортовать, что багаж VIP-пассажиров частных самолетов не досматривается. К тому же ящик для перевозки музыкального оборудования был слишком велик и не помещался на рентгеновскую ленту. Общественность гадает - как он дышал, находясь в коробке, и сколько стоил топ-менеджеру ведущего мирового автоконцерна такой способ покинуть Японию. Масла в огонь подливает сам беглец.

В ноябре 2018 года Карлос Гон добровольно явился в токийскую прокуратуру, где и был арестован по делу о финансовых махинациях. В особо крупном размере. Его компания - концерн "Рено"-"Ниссан"-"Митсубиси" - опубликовала заявление, в котором говорилось о выявленных многолетних занижениях сведений о доходах, представляемых на фондовую биржу, завышении и сокрытии доходов руководства, а также использовании активов компании топ-менеджментом в личных целях. Главными виновниками нарушений были названы Карлос Гон и его коллега Грег Келли. В январе прошлого года оба были выведены из состава руководства. В это время Гон уже находился в тюрьме.

"С ноября 2018 года я не был свободным человеком. Рождество и Новый год я провел один в камере без окна, не видел свою семью, не мог говорить с адвокатами, без понимания того, в чем меня обвиняют. Все, что мне говорил прокурор — это требовал во всем признаться. Он говорил, если я признаюсь, все кончится. Если нет — они придут за моей семьей. 130 дней я провел в камере без окон, душ — два раза в неделю, полная изоляция", - рассказал Гон.

Гона освободили из-под стражи, определив залог в полтора миллиарда иен - это почти 14 миллионов долларов. Его поместили под домашний арест. Бывший глава автоконцерна утверждает, что невиновен, и заявляет о предвзятости суда. Японские власти намерены довести судебное разбирательство до конца. Но прежде - предстоит вернуть беглеца.

Обладатель трех паспортов - французского, бразильского и ливанского - чувствует себя в Бейруте в прямом смысле, как дома. Власти Ливана заявили, что Гон въехал в страну легально, и никаких оснований для его преследования нет. Но юридические аспекты уходят на второй план. Мир пока смакует детали. СМИ пишут, что топ-менеджер провернул побег при помощи бывшего спецназовца армии США, который всегда находился рядом с загадочным черным контейнером. Фокус в исполнении Гона, достойный самого Гудини, похоже, только начинает обрастать не менее фантастическими подробностями.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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