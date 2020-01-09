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Подведены итоги заявочной кампании конкурса "Учитель будущего"

15:00
  • четверг
  • 09 января 2020

Он входит в федеральный проект

Лучшие педагоги со всей России. В Москве подвели итоги заявочной кампании конкурса "Учитель будущего". Он входит в федеральный проект "Социальные лифты для каждого" и организован платформой "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

Все участники, успешно прошедшие дистанционный этап, получат доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалисты смогут усовершенствовать своё профессиональное мастерство с помощью специальных образовательных программ.

"Впереди ждёт заочный этап. На заочном этапе конкурсантам предстоит пройти тестирование. Три теста: тест на знание преподаваемого предмета, на знания в области детской и возрастной психологии и педагогики и норм русского языка и функциональной грамотности, умение работать с текстами", - рассказал  руководитель проекта "Учитель будущего" Андрей Богданцев.

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