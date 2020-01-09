В Москве продолжается фестиваль "Путешествие в Рождество"

Фестиваль продлится до конца недели

Несмотря на то, что новогодние праздники закончились, в столице продолжается фестиваль "Путешествие в Рождество". В четверг и пятницу на площадках пройдут спектакли, творческие занятия и уроки с участием спортсменов - так сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На Манежной площади организуют зимние мастер-классы. Участники сделают бумажные звёзды и гирлянды из шаров, снежинки из бельевых прищепок и рождественские коллажи.

Вечером покажут постановку "Карнавал", а завтра гости отправятся "В погоню за Новым годом". В Камергерском переулке продолжает свою работу площадка "Домик добра". На Тверском бульваре можно встретить артистов в костюмах героев сказки "Щелкунчик и Мышиный король". По вечерам интерактивные представления ждут гостей на Новом Арбате.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до воскресенья. В прошлом году его гостями стали почти 19 миллионов человек.

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