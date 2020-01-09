Ловушка для тромба: врачи 13-ой московской больницы спасли жизнь женщине

В этом помогло самое современное оборудование

Медики 13-ой городской больницы спасли жизнь пожилой москвичке. Она поступила в клинику с переломом бедра, но уже первое обследование показало: всё намного серьёзнее. Новейшее оборудование помогло патологию увидеть и быстро устранить.

Ольга Дёмина сломала ногу в начале декабря. Банальная история - поскользнулась, выходя из подъезда. И, казалось бы, схема известная - больница, гипс, покой, да вот только врачей насторожили результаты некоторых процедур.

"Во время рутинного обследования таких больных мы делаем ультразвук вен. Чтобы исключить такое грозное осложнение, как тромбоз глубоких вен. Как правило, мы этого не находим, но в этом случае конкретном мы нашли очень серьёзную проблему", - рассказал врач-травматолог-ортопед Леонид Фарба.

А именно - тромб, который мог оторваться в любой момент. А значит, возможные последствия самые фатальные. Специалисты нескольких отделений объединили возможности и начали помогать пациентке последовательно. Ведь, с одной стороны, необходимо лечить перелом. С другой - не допустить смертельного осложнения. Ольгу безотлагательно перевели в отделение рентгенхирургии.

В полую вену установили специальную ловушку. Так называемый кава-фильтр. То есть своеобразная сеть для тромба. А уже затем травматологи взялись за лечение перелома. Главный сюрприз ждал врачей через несколько дней. На извлеченной ловушке оказался тромб. Вовремя оказанная помощь и слаженные действия врачей спасли пациентке жизнь.

Отделение травматологии специализируется на помощи пожилым пациентам. Оснащение клиники всего за сутки позволяет обследовать и подготовить к операции больных с переломом бедра.

"Мы состоим в инфарктной сети города, соответственно, у нас есть все возможности. Наличие ангиографа и специализированного отделения, которое помогает пациентам при инфарктах миокарда, при сложных сосудистых патологиях, позволяет нам комплексно решать проблемы", - рассказал главный врач ГКБ №13 Сергей Аракелов.

После сообщения о пойманном тромбе и "собранного" с помощью пластин сложного перелома у Ольги Деминой - второй день рождения. Пара месяцев на костылях - сущие пустяки. Ольга уже пообещала врачам следить за свои здоровьем и выполнять все назначения.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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