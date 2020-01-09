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Киев озвучил свои версии катастрофы самолета в Иране

13:02
  • четверг
  • 09 января 2020

Украинские эксперты ищут обломки российской ракеты

Четыре главные версии катастрофы Boeing 737 "Международных украинских авиалиний" в Иране назвали в Киеве. В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что самолет мог потерпеть крушение из-за взрыва двигателя по техническим причинам, столкновения с беспилотным аппаратом либо после теракта на борту.
Крушение украинского Boeing 737 в Иране. Главное

Сообщивший об этом на свой странице в Facebook журналист Юрий Бутусов ссылается на комментарий секретаря СНБО Алексея Данилова. Он приводит и четвертую версию: по мнению украинских экспертов, лайнер мог быть поражен ракетой российского ЗРК "Тор". Как сообщается, украинские специалисты прибыли в Тегеран и приступили к изучению обстоятельств трагедии. В частности, они будут искать обломки ракеты.

В то же время, Организация гражданской авиации Ирана, проводящая собственное расследование, сообщила, что самолет загорелся еще в воздухе. Лайнер набрал высоту в 8 тысяч футов, после чего пропал с радаров. Тревожных сообщений от пилотов не поступало. Изучив траекторию полета, эксперты пришли к заключению, что лайнер развернулся и направился обратно в аэропорт. Однако на этом отрезке произошло крушение и взрыв.

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Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
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