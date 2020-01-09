В Москве в 2019 году появились 24 новые парковки со шлагбаумами

Где посмотреть полный список действующих плоскостных городских парковок?

Только в 2019-м году в столице появились 24 новые парковки со шлагбаумами, а всего в Москве их уже почти полторы сотни. Часть прямо у станций метро или МЦД. Оплата почасовая, а можно и абонемент купить. Но главное - инициировать обустройство такой стоянки теперь могут и сами жители.

Ещё недавно наматывать бесчисленные круги по Рогожскому валу для владельца резидентного разрешения в Таганском районе Андрея Козлова было чем-то вроде ежедневного ритуала, передает "ТВ Центр".

А после того как соседствующую с Рогожкой Школьную улицу сделали пешеходной зоной для прогулок и досуга москвичей, парковочных мест здесь и вовсе стало не хватать даже для резидентов, уверяет местный районный активист Александр Джинджихашвили.

"И поэтому мы вынуждены были через наших депутатов обратиться в Московский паркинг с просьбой, чтобы нам здесь выделили несколько абонементных мест для постоянного размещения наших машин и нам было выделено 20 мест", - рассказал он.

В отличие от обычных парковок вдоль проезжей части, стоянку в районе Рогожского Вала в интересах жителей решено было обустроить по типу плоскостной парковки со шлагбаумом. Теперь за Александром и его соседями здесь всегда зарезервированы абонементные места.

Кроме владельцев абонементов, парковаться здесь при наличии свободных мест могут все желающие. Днём тариф составит 50 рублей в час, а оставить здесь машину на ночь вообще можно бесплатно.

Чтобы инициировать обустройство такой же парковки со шлагбаумом в своем районе, жителям следует обратиться в Департамент транспорта или к муниципальным депутатам. На 2020-й год уже запланировано создание порядка двух десятков новых плоскостных парковок в тех районах, где они нужны больше всего. К примеру, у крупных торговых центров или городских достопримечательностей. А всего в столице сегодня действуют 143 плоскостные парковки со шлагбаумами, 42 среди них перехватывающие у станций метро или МЦД.

Полный список действующих плоскостных городских парковок можно посмотреть на сайте http://parking.mos.ru/ или в мобильном приложении "Парковки Москвы".

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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