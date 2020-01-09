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На ВДНХ проходит акция "Студенческая зима"

15:18
  • четверг
  • 09 января 2020

Студенты могут покататься на коньках за полцены

"Студенческая зима" - так называется акция, которая в четверг стартовала на ВДНХ. Новогодние праздники там, похоже, продолжаются.

До конца зимы - по вторникам, средам и четвергам - студенты смогут приобрести  билет на главный каток страны за полцены. В этом году впервые скидки получат все, в том числе и те, кто учится на вечернем и заочном отделениях. Причём как российских, так и зарубежных вузов, передает "ТВ Центр".

Льготный билет можно будет получить по студенческому билету, социальной студенческой карте москвича или карте ISIC.

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Каток
Каток
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
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