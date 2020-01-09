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Что делать с новогодней ёлкой?

15:29
  • четверг
  • 09 января 2020

В столице их принимают в 400 приемных пунктах

Что делать со старой новогодней ёлкой? Подарить ей вторую жизнь. Почти 400 приёмных пунктов открылись по всему городу. Узнать точки просто, по специальной надписи, передает "ТВ Центр".

Разумеется, прежде чем сдать живую ель, её нужно очистить от мишуры и других украшений. Ёлки отвезут на переработку, там их превратят в щепу для удобрений. Часть веток заберёт Московский зоопарк - животные спят на хвое с удовольствием. А вот просто выбросить старое дерево на улицу или попытаться засунуть в обычный контейнер - плохая идея, поскольку это нарушений правил утилизации.

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Утилизация новогодних ёлок
Утилизация новогодних ёлок
Утилизация новогодних ёлок
Утилизация новогодних ёлок
Утилизация новогодних ёлок
Утилизация новогодних ёлок
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