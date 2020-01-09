Росгеология в 2019 году открыла 40 месторождений

Об этом доложили премьер-министру

Специалисты Росгеологии за прошлый год открыли 40 новых месторождений на территории нашей страны. Об этом Дмитрию Медведеву доложил гендиректор компании Сергей Горьков на встрече в Горках, передает "ТВ Центр".

Речь идёт в том числе о редкоземельных металлах, золоте, алмазах и нефти. Для разработки месторождений, которые находятся в разных частях страны, потребуются вложения в местную инфраструктуру. Причем их объем будет зависеть от конкретного региона. Однако, уверен Горьков, в ближайшем будущем это создаст хороший залог для роста ВВП.

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