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Росгеология в 2019 году открыла 40 месторождений

14:59
  • четверг
  • 09 января 2020

Об этом доложили премьер-министру

Специалисты Росгеологии за прошлый год открыли 40 новых месторождений на территории нашей страны. Об этом Дмитрию Медведеву доложил гендиректор компании Сергей Горьков на встрече в Горках, передает "ТВ Центр".

Речь идёт в том числе о редкоземельных металлах, золоте, алмазах и нефти. Для разработки месторождений, которые находятся в разных частях страны, потребуются вложения в местную инфраструктуру. Причем их объем будет зависеть от конкретного региона. Однако, уверен Горьков, в ближайшем будущем  это создаст хороший залог для роста ВВП.

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