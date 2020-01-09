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15-летняя школьница забила молотком заставшую ее с любовником мать (видео)

13:34
  • четверг
  • 09 января 2020

Кавалер помогал по мере сил

Обвинение в убийстве выдвинуто против 15-летней омской школьницы. Соучастником по делу проходит ее 18-летний бойфренд. Парочка арестована, следствие изучает все обстоятельства жестокого преступления.
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Как уточнили в следственном управлении по Омской области, в ночь с 30 на 31 декабря 43-летняя женщина, вернувшись с работы домой, застала свою 15-летнюю дочь в постели со студентом первого курса одного из местных колледжей.

Во время вспыхнувшей ссоры молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. Девушка в это же время била мать по голове молотком. Женщина, несмотря на 30 ножевых ранений, смогла позвонить подруге. Та вызвала скорую помощь, однако усилия врачей оказались напрасны.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти в больнице от множественных телесных повреждений 43-летней женщины, доставленной бригадой скорой помощи из дома, расположенного в Советском округе города Омска, по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении СК.

Сейчас следствие проверяет показания. Дочери погибшей и ее другу предъявлено обвинение в убийстве, они арестованы.

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