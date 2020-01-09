Таксист остался без работы после конфликта с женой Погребняка

Ее не довезли до ресторана

31-летняя Мария Погребняк, супруга футболиста Павла Погребняка, добилась наказания для таксиста, который высадил ее из машины.

8 января Погребняк отправилась в ресторан на такси. По ее словам, водитель подъехал не к тому зданию и в грубой форме потребовал от нее покинуть салон.

"Он выкинул мои вещи из машины (я их потом собирала по асфальту, а там были подарки для наших победительниц) и вынудил меня выйти из машины, оставив меня посреди дороги с вещами. Люди, стоявшие на улице, были в шоке", - пожаловалась она в Instagram.

Мария Погребняк выложила в сториз видео, на котором таксист сначала поставил ее пакеты и сумку на багажник авто, а потом переставил их на асфальт. Жена футболиста, с трудом сдерживая слезы, говорит: "У меня сумка стоит… Вы че делаете?! Отдайте мои вещи! Посмотрите, что он делает! Меня просто вышвырнули из машины!"

Другие детали конфликта остались за кадром. Водитель сказал на камеру, что он привез ее по нужному адресу. Видимо, Мария хотела подъехать прямо ко входу в ресторан.

"Вам было трудно обойти здание? - написали ей в комментариях. - Устроили истерику на пустом месте". "Обойти? У меня 3 пакета подарков и не обойти его! Там тупик!" - ответила Погребняк.

В пресс-службе компании, чьими услугами воспользовалась жена футболиста, сообщили о наказании, постигшем таксиста. "Водитель вел себя недопустимым образом, тем самым грубо нарушив все мыслимые правила. Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, а также вернули девушке деньги за испорченную поездку", - цитирует представителя компании "Подъем".

Большинство подписчиков поддержали Погребняк, но некоторые посчитали ее поведение не совсем корректным.

- Почему не снято с чего начался конфликт? Что-то часто Мария попадает в скандальные ситуации.

- Одни капризы у нее, избалованная.

- А почему за свои деньги она должна ходить? Человек платит за услугу.

- Не пойму, почему княжна в карете не соизволит ездить личной, а каждый раз психует с водителями.

- После нового года уставший, наверно.

- Что делать девочки! Как дальше жить!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"