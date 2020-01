Елизавета II тепло обратилась к Кейт Миддлтон на фоне скандала с Меган Маркл

Кейт Миддлтон в день своего рождения получила сердечное послание от британской королевы. Запись появилась в Twitter-аккаунте королевской семьи. "Желаю герцогине Кембриджской счастливого дня рождения!", - так поздравила Елизавета II Миддлтон с 38-летием.

В твите есть и ссылка на официальный сайт британской королевской семьи, где опубликован подробный отчет о деятельности Миддлтон в качестве герцогини, ее интересах и самых крупных проектах. Пост дополнили совместные фотографии Кейт с Ее Величеством.

На одном снимке герцогиня и Елизавета II улыбаются, наблюдая за соревнованиями детей в Вернон-Парке. На другой фотографии Кейт представляет королеве свою концепцию сада, которую она показала прошлым летом на цветочном шоу в Челси.

К поздравлениям Ее Величества присоединились и другие члены королевской семьи. Счастья герцогине Кембриджской в ее 38-летие пожелали также принц Уэльский Чарльз, герцогиня Корнуэллская Камилла и принц Уильям, пишет Daily Express.

