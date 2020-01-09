Российская фигуристка разбилась на репетиции открытия Олимпиады

Спортсменка сорвалась с тросов

Российская фигуристка рухнула с 4,5 метровой высоты во время репетиции открытия III зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария).

ЧП произошло на арене Vaudoise. По сценарию, спортсменка должна была пролететь над ареной на канатах, но в какой-то момент сорвалась и упала на лед.

Имя пострадавшей не сообщается, известно только то, что ей 35 лет. После падения женщину экстренно госпитализировали в больницу. Россиянка получила тяжелые травмы, сообщает The Sun.

Возбуждено уголовное дело. Полиция Лозанны утверждает, что неисправностей в системе тросов не было, несчастный случай произошел из-за того, что спортсменка потеряла равновесие.

Посольство России в Швейцарии в курсе произошедшего и проверяет информацию. Международный олимпийский комитет (МОК) пожелал россиянке скорейшего выздоровления.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут 9-22 января.

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