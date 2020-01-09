Пятилетний мальчик в новогодние праздники случайно застрелил отца

Никто не знал, что ружье было заряжено

Пятилетний ребенок случайно застрелил 48-летнего отца из ружья.

Трагедия произошла в новогодние праздники, 3 января, в поселке Ивантеевка (Саратовская область). По предварительным данным, мужчина передал ружье своему знакомому, так как не смог вовремя продлить разрешение на хранение.

Спустя время друг вернул мужчине оружие. Несчастный случай произошел в тот момент, когда хозяин начал убирать ружье в ящик. Пятилетний сын решил помочь отцу и случайно нажал на курок. Никто не знал, что в патроннике находился патрон. В результате мужчина получил выстрел в шею и вскоре скончался.

Следственный комитет начал проверку, сообщает ИА "Версия-Саратов".

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