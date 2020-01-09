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Сын Овечкина запрыгал от радости при появлении отца на экране

15:11
  • четверг
  • 09 января 2020

Супруга хоккеиста показала трогательное видео

У 34-летнего хоккеиста Александра Овечкина много поклонников, но главный его фанат - это годовалый сын Сергей. Малыш радуется каждый раз, когда отца показывают по телевидению. 
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Модель Настасья Шубская опубликовала в сториз Instagram видео, на котором ее сын прыгает от радости перед телевизором, машет ручками и кричит: "Папа, папа". На экране мелькает фигура Овечкина на льду. "Кто там, сын? Папа?" - умиляется жена хоккеиста за кадром. 

Шубская часто публикует в соцсети трогательные фотографии и видео с участием мужа и сына. Судя по ее постам, в доме Овечкина царит мир и любовь. Спортсмену нравится возиться с малышом. Сергей уже проявляет интерес к хоккею. И немудрено, ведь его часто приводят на тренировки и матчи американской команды "Вашингтон", за которую играет Александр Овечкин

Овечкин и Шубская, дочь покойной актрисы Веры Глаголевой, начали встречаться в 2015 году. Через год они зарегистрировали брак. Свадьбу отметили в июле 2017 года. Вскоре у них родился сын. 

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