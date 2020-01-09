Ученые высчитали, на сколько лет продлевает жизнь зеленый чай

Опубликованы итоги масштабного исследования

Регулярное употребление зеленого чая продлевает жизнь. К такому выводу пришли китайские ученые. Масштабное исследование показало, что любители зеленого чая меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании участвовали более 100 тысяч человек. В начале проекта у них отсутствовали заболевания сердца, они не переносили инсульта или рака. Их объединили в две группы: регулярно пьющие чай (не менее трех раз в неделю) и редко пьющие чай (менее трех раз в неделю). Наблюдали за подопечными около семи лет.

За период эксперимента у регулярно пьющих чай риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был на 20% ниже по сравнению с редко пьющими. Риск смертельных заболеваний сердца и инсульта был меньше на 22%.

Возрастной анализ развития болезней показал, что у любителей чая старше 50 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт развивались на 1,41 года позже, чем у людей, редко пьющих чай. А жили они в среднем на 1,26 лет дольше.

Ученые отмечают, что благотворное действие чая связано с такими биологически активными его компонентами, как полифенолы. Они снижают кровяное давление и уровень липидов и липопротеинов в крови — это существенные факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сохраняются полифенолы только в зеленом чае – в черном их нет. И в организме они долго не задерживаются, так что употреблять животворящий напиток надо регулярно, пишет European Journal of Preventive Cardiology.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"