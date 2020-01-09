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Жена госпитализированного народного артиста рассказала о его состоянии

15:15
  • четверг
  • 09 января 2020

Актер пока не пришел в сознание

Народный артист России Геннадий Юхтин пока без сознания. Состояние известного актера прокомментировала его супруга Лидия Юхтина. Ранее сообщалось, что артист получил травму бедра после падения дома. Его поместили в одну из московских клиник.
Выяснилась причина госпитализации Людмилы Максаковой

"Он при падении очень ударился. В настоящее время он в больнице, врачи пытаются привести его в чувство. Пока диагноз не сообщался", — рассказала жена артиста "Вечерней Москве".

Лидия Юхтина ожидает, когда врачи сообщат подробности о состоянии супруга. Пока что изменений нет.

На счету советского и российского актера, народного артиста России Геннадия Юхтина – более ста ролей в фильмах. В их числе -  "Неуловимые мстители", "Дело Румянцева" и "Весна на Заречной улице".

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