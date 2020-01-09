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Путину показали запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

15:29
  • четверг
  • 09 января 2020

Президент наблюдал за учениями с борта крейсера "Маршал Устинов"

Президент России Владимир Путин завершил учения Северного и Черноморского флотов у берегов Крыма. Верховный главнокомандующий ВС наблюдал за действиями военных с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов".

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"Учения прошли успешно", - доложил Путину главком ВМФ Николай Евменов. Путин отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки.

В Черном море в четверг запустили крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую аэробаллистическую ракету "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов ВКС.

Как сообщает ТАСС, истребители МиГ-31К запустили ракету "Кинжал" по цели на полигоне. Ракетные катера "Ивановец" и "Набережные Челны" выполнили стрельбу противокорабельными ракетами "Москит".

Видео: истребители МиГ-31БМ выполнили сложный элемент летной подготовки в небе над Челябинской областью

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