Путину показали запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Президент наблюдал за учениями с борта крейсера "Маршал Устинов"

Президент России Владимир Путин завершил учения Северного и Черноморского флотов у берегов Крыма. Верховный главнокомандующий ВС наблюдал за действиями военных с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов".

"Учения прошли успешно", - доложил Путину главком ВМФ Николай Евменов. Путин отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки.

В Черном море в четверг запустили крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую аэробаллистическую ракету "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов ВКС.

Как сообщает ТАСС, истребители МиГ-31К запустили ракету "Кинжал" по цели на полигоне. Ракетные катера "Ивановец" и "Набережные Челны" выполнили стрельбу противокорабельными ракетами "Москит".

Видео: истребители МиГ-31БМ выполнили сложный элемент летной подготовки в небе над Челябинской областью

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"