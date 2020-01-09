Павел Воля увез из России Ляйсан Утяшеву с детьми

"Все наши в Америке"

Российский юморист Павел Воля увез вою супругу, гимнастку Ляйсан Утяшеву и детей в США.

Семья пробудет в Штатах несколько недель, пока у Воли продолжаются концерты. Первое выступление состоится 11 января в Майами.

"Так, все семейство в сборе. Мама в шляпе и двое детей, которые тут излазили весь аэропорт. Ребята, мы вылетаем в Штаты. Все наши в Америке", - подписал фотографию в Instagram юморист.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты уже семь лет. Пара воспитывает двоих детей: шестилетнего сына Роберта и четырехлетнюю дочь Софию.

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