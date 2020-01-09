ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Павел Воля увез из России Ляйсан Утяшеву с детьми

15:33
  • четверг
  • 09 января 2020

"Все наши в Америке"

Российский юморист Павел Воля увез вою супругу, гимнастку Ляйсан Утяшеву и детей в США.
Пошлые выходки Ляйсан Утяшевой взбесили россиян

Семья пробудет в Штатах несколько недель, пока у Воли продолжаются концерты. Первое выступление состоится 11 января в Майами.

"Так, все семейство в сборе. Мама в шляпе и двое детей, которые тут излазили весь аэропорт. Ребята, мы вылетаем в Штаты. Все наши в Америке", - подписал фотографию в Instagram юморист.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты уже семь лет. Пара воспитывает двоих детей: шестилетнего сына Роберта и четырехлетнюю дочь Софию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Павел Воля и Ляйсан Утяшева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.