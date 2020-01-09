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Россиян предупредили об опасностях затмения "волчьей" Луны

16:02
  • четверг
  • 09 января 2020

Его можно будет увидеть невооруженным глазом

С 10 на 11 января россияне смогут увидеть лунное затмение, которое продлится в общей сложности около четырех часов. 
Чего опасаться во время лунного затмения

Лунное затмение начнется в пятницу, 10 января, в 22:21 по московскому времени. Его увидят жители России, Европы, Азии и Африки. При условии, правда, что небо не будет затянуто тучами. Как передает "Российская газета", 90% Луны погрузится в полутень Земли после полуночи. Максимальная фаза затмения продлится около двух минут. 

С давних пор лунное затмение в январе носит несколько неофициальных наименований. В частности, его называют затмением "волчьей" Луны. Бытует мнение, что во время этого астрономического явления люди особенно часто слышат вой волков, которые якобы собираются на охоту. 

Как пишет "Московский комсомолец", во время затмения "волчьей" Луны астрологи рекомендуют воздержаться от душевных излияний и обвинений в чужой адрес. Некоторые ученые заметили, что во время лунного затмения у мнительных людей возникают проблемы со сном и концентрацией внимания.

2020 год будет богат на подобные космические события: жители Земли увидят два солнечных и четыре лунных затмения. Лунное затмение ожидается также 5 июня, 5 июля и 30 ноября. Солнечное затмение грядет 21 июня и 14 декабря.  

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