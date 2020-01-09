Магазины начнут бесплатно раздавать просроченную еду

Контролем займется национальный центр

Супермаркеты будут бесплатно раздавать просроченные продукты, которые еще можно использовать. Они пойдут на нужды благотворительных организаций – так решили власти Австрии.

С инициативой выступило новое австрийское правительство, которое 7 января только приступило к обязанностям. Кабмин разработал план действий против пищевых отходов.

Власти Австрии намерены обязать супермаркеты бесплатно отдавать просроченные, но годные к употреблению продукты питания на нужды благотворительных организаций. Отмечается, что идея не нова: во Франции магазинам запрещено выбрасывать просроченные продукты питания. И эта система успешно работает с 2016 года.

Контролировать распределение продуктов питания с истекшим сроком годности будет национальный координационный центр. К проекту привлекут коммерческие предприятия, производителей и благотворительные организации.

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